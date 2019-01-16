В Москве потеплеет

К концу недели в столице ожидается повышение температуры и незначительное количество осадков. Об этом в понедельник, 28 января, агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным специалистов, потепление начнется уже с понедельника. «Будет поступать теплый и влажный воздух из Атлантики, по пути следования он, конечно, охладится, трансформируется, но среднесуточная температура, которая за прошедшие сутки была близка к климатической норме, будет постепенно повышаться», — пояснили они.

Согласно предварительному прогнозу, уже во вторник в городе столбики термометров поднимутся до минус 2-4 градусов днем, по области — до минус 3-8. В последующие дни метеорологи не исключают положительных значений температуры воздуха: речь идет о показателях от 0 до плюс 1 градуса.

Кроме того, в столичном регионе прогнозируются непродолжительные локальные снегопады, которые не приведут к увеличению высоты снежного покрова. Также не ожидается резких изменений в режиме ветра и показателях атмосферного давления.

25 января сообщалось о том, что на выходных температура воздуха в городе повысится до минус 3-5 градусов, по области — до минус 6. Будет дуть южный и юго-восточный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Кроме того, прогнозировался 48-часовой снегопад.