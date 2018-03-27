В Москве повеяло холодом нулевых

Март 2018 года стал одним из самых холодных с начала XXI века. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

«Впервые за последние пять лет столица пережила холодный март. Последний раз холодным первый весенний месяц в Москве был в 2013 году», — уточнили эксперты.

С начала века самая низкая температура в марте была зарегистрирована в 2013 году, на втором месте — март 2005 года. Тогда среднемесячная температура воздуха составляла минус 6,6 градуса и минус 6 градусов соответственно.

По данным синоптиков, фактическая средняя температура в прошлом месяце составила минус 5,1 градуса, это почти на три градуса ниже климатической нормы. Температурных рекордов март не принес, заключили в «Фобосе».

За месяц выпало порядка 30 миллиметров осадков, что составляет 88 процентов от месячной нормы. Средняя высота снежного покрова составила 46,5 сантиметра. Самым холодным днем было 18 марта, тогда столбики термометров опустились до минус 19,7 градуса.