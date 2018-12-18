В Москве появилась новая категория льготников

Жители столицы предпенсионного возраста смогут бесплатно пользоваться городским транспортом. Об этом в среду, 9 января, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Закон о дополнительных мерах поддержки для москвичей в связи с изменениями в пенсионном законодательстве вступил в силу с 1 января. Он предполагает, что женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, у которых есть страховой стаж не менее девяти лет или звания ветерана труда или ветерана военной службы, смогут получать льготы по карте москвича.

В частности, жители столицы предпенсионного возраста получат право на бесплатный проезд на метро и на МЦК, а также на наземном транспорте и в пригородных поездах в Москве и Подмосковье. Кроме того, обладатели карт смогут получить скидки в порядка 7,5 тысячи магазинах города, которые участвуют в дисконтной программе.

Оформить карту москвича можно в центрах «Мои документы», для этого необходимо иметь при себе паспорт и удостоверение ветерана труда или ветерана военной службы, если оно есть. Срок изготовления карты не превысит 30 дней.