В Москве появилась овца Любаша

Подведены итоги голосования по выбору имени для ягненка, который родился на «Городской ферме» в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале столичной мэрии.

«По желанию москвичей овечку назвали Любаша. За это имя отдали свой голос 35 процентов подписчиков страниц выставки в соцсетях. Всего в народном голосовании приняли участие более трех тысяч человек», — рассказал сотрудник пресс-службы ВДНХ.

Всего на выбор предлагали пять вариантов: Любаша, Амура, Агапи, Мирабель или Венера.

Табличка с именем животного появится на стене вольера весной. «Внешне Любаша больше похожа на папу — длинношерстного эдильбаевского барана темной масти Елисея. Однако выражение мордочки у нее такое же добродушное и нежное, как у мамы — длиннохвостой тонкорунной овечки Долли», — добавили в пресс-службе.

Увидеть ягненка можно ежедневно кроме понедельника: в будние дни — с 10:30 до 18:30, в выходные и праздничные дни — с 10:30 до 19:30.