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В Москве появились кактусы-мутанты

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В Аптекарском огороде в Москве появились кактусы-мутанты. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-секретаря Ботанического сада МГУ Ольгу Архипову.

Растения стали частью экспозиции «Тропическая зима», именно цветные кактусы вызывают наибольший интерес у посетителей. Архипова уточнила, что они — мутанты.

Гимнокалициумы лишены хлорофила и не могут жить самостоятельно. После прорастания из семян их прививают на нетребовательные и быстро растущие кактусы-подвои. В итоге формируются растения, не существующие в природе.

Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» будет работать до 7 апреля. Там можно увидеть какао, гуаву, папайю, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, вековые пальмы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса и сад с хищными растениями.

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