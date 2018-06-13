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В Москве нашлась возможность спокойно посмотреть футбол

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Свыше 300 «комнат прохлады» открыты в каждом районе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«В помещениях созданы комфортные условия для досуга и отдыха жителей города, установлены кондиционеры, имеются кулеры с водой. При необходимости посетителям может быть предоставлена помощь медицинских сестер, в том числе доврачебная — в случае резкого ухудшения состояния здоровья, организован досуг — просмотр ТВ, чтение, настольные игры и другие мероприятия», — рассказали в пресс-службе.

Общая пропускная способность комнат — до 100 тысяч человек в месяц. Они будут открыты с 9:00 до 20:00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 18:45 в пятницу и с 9:00 до 16:00 в субботу. В эти дни в России, в том числе в Москве, проходят матчи чемпионата мира по футболу, которые транслируются по федеральным телеканалам.

Первые «комнаты прохлады» открылись в столице 14 мая.

18 июня стало самым теплым днем в Москве с начала года. По данным метеостанции ВДНХ, к 15:00 воздух прогрелся до отметки 26,8 градуса. Это стало самым высоким показателем температуры за текущий год.

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