В Москве появился новый способ подключения к Wi-Fi

Новый способ подключения к бесплатному Wi-Fi появился на всех столичных вокзалах. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Для входа в интернет достаточно ввести номер билета на прибывающий или прибывший поезд и свою фамилию латинскими буквами или кириллицей, как указано в проездном документе. Такая авторизация будет действовать за четыре часа до отправления или после прибытия поезда. В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» подчеркнули, что новый способ подключения к интернету ввели специально для иностранных туристов к ЧМ-2018.

«Дело в том, что СМС приходят только на российские номера с международным кодом +7, поэтому не все болельщики могли воспользоваться бесплатным Wi-Fi на вокзалах. Теперь новый способ входа в интернет доступен для всех желающих», — рассказали там.

Подключение к бесплатному интернету продолжит работать и после завершения мундиаля.

В июне стало известно, что с начала года в столице появилось более 2,2 тысячи точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi. Городской интернет появился на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и в восьми парках. Также с начала года им можно воспользоваться на территории 88 культурных центров, в 84 библиотеках и во всех 13 кинотеатрах сети «Москино».