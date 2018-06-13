В Москве появился робот-экскурсовод Борис

Виртуальный экскурсовод Борис начал работать в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Робота разработали в агентстве «Мосгортур» и столичном департаменте культуры. Он проведет экскурсии по центральным улицам города, покажет основные достопримечательности и интересные места, а также загадает пользователям загадки.

Сам бот находится на специальном сайте. Экскурсии доступны на русском, английском и испанском языках. Всего москвичи и гости столицы смогут выбрать один из пяти маршрутов, подготовленных профессиональными экскурсоводами. Длиться экскурсии будут от 1,5 до 2,5 часов.

Бориса подготовили специально к чемпионату мира по футболу-2018, однако он продолжит работать и после мундиаля. По словам генерального директора «Мосгортура» Василия Овчинникова, бот будут дорабатывать. Позже появятся дополнительные маршруты и квесты для пользователей.

Ранее «Мосгортур» выпустил бесплатную карту-гид по столице для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. В ней содержится информация об основных музеях, театрах, парках, храмах и соборах Москвы, а также дополнительные сведения о музеях, подведомственных департаменту культуры города. Тираж карты составил 150 тысяч экземпляров.