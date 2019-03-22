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В Москве появился языческий интернет

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Москвичам предложили приобщиться к языческому интернету. Фото с объявлением одного из провайдеров появилось в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

На коллаже изображен славянский бог Перун на фоне молний. Также в объявлении приводится одна из его заповедей: «Сохраните память о всех предках родов ваших, и ваши потомки будут помнить о вас».

Пользователям, подключившим тариф, обещают «молниеносный интернет».

Перун — бог-громовержец в славянской мифологии, покровитель князя и дружины в древнерусском языческом пантеоне.

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