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В Москве появится еще один вокзал

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Новый железнодорожный вокзал появится в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам мэра, новый транспортно-пересадочный узел появится на пересечении Рязанского проспекта и МЦК. Через пару лет там откроется две станции метро «Нижегородская» — Кожуховской и Большой кольцевой линий. Платформу «Карачарово» передвинут поближе к станциям метро и соединят с ними переходом.

«В одном месте сойдутся четыре линии метро, МЦК и электрички. Получится уникальный пересадочный узел. Возможно, он станет крупнейшим в Москве», — отметил он.

Собянин добавил, что после строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань поезда могут останавливаться на Карачарово, и таким образом в столице появится еще один вокзал.

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