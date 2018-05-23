В Москве появится еще один вокзал

Новый железнодорожный вокзал появится в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам мэра, новый транспортно-пересадочный узел появится на пересечении Рязанского проспекта и МЦК. Через пару лет там откроется две станции метро «Нижегородская» — Кожуховской и Большой кольцевой линий. Платформу «Карачарово» передвинут поближе к станциям метро и соединят с ними переходом.

«В одном месте сойдутся четыре линии метро, МЦК и электрички. Получится уникальный пересадочный узел. Возможно, он станет крупнейшим в Москве», — отметил он.

Собянин добавил, что после строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань поезда могут останавливаться на Карачарово, и таким образом в столице появится еще один вокзал.