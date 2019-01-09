В Москве появится «турбоперекресток»

На одном из столичных перекрестков протестируют новый способ регулировки движения. Об этом в четверг, 31 января, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Как уточняют в организации, речь идет о перекрестке с круговым движением в районе Чертаново на юге столицы. «Делаем пилот турбоперекрестка на пересечении Чертановской и Красного Маяка», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, на дороге планируется организовать своеобразные коридоры по принципу «кому направо, перестраиваться не должен». В результате принятых мер на участке должно стать меньше конфликтных точек. Предполагается, что скорость движения на перекрестке повысится на 20-30 процентов.

В декабре прошлого года сообщалось, что в середине 2019-го в Москве появятся светофоры с новым дизайном и расширенным набором функций. В частности, системы смогут учитывать плотность автомобильного потока на отдельных направлениях, передавать эту информацию системам регулировки движения и в результате — уменьшать количество пробок.