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В Москве появятся автобусы-амфибии

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Власти Москвы планируют закупить туристические автобусы-амфибии, которые могут передвигаться как по улицам, так и по воде. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно проекту бюджета Москвы на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, в следующем году на закупку и обслуживание таких автобусов планируется потратить 325 миллионов рублей, в 2020 и 2021 годах — по 50 миллионов. Кроме того, город закупит и будет обслуживать десять судов на новом регулярном речном маршруте между Нижними Мневниками и Киевским вокзалом.

Экскурсионные автобусы-амфибии перевозят туристов во многих городах мира, в том числе в Амстердаме, Торонто, Гамбурге, Сан-Франциско и Будапеште.

В октябре сообщалось, что в 2020 году в столице запустят водный вид транспорта. Запланированная вместимость судов — 100 человек. Новый транспорт сможет перевозить до 1,5 тысячи пассажиров в час.

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