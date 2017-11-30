В Москве появятся деревья-киборги

Департамент природопользования столицы планируют установить чипы в деревья, высаженные в городе. Проект собираются запустить в качестве эксперимента в 2018 году, сообщил агентству «Москва» глава ведомства Антон Кульбачевский.

«Это будет возможно и востребовано в будущем на деревьях дорогостоящих, допустим, которые по программе Моя улица высажены, чтобы контролировать их состояние», — заявил он.

По словам Кульбачевского, чипы смогут в режиме online передавать данные о возрасте дерева и его состоянии. «Если я буду понимать, что с определенным деревом мне надо будет сделать определенные мероприятия, то качество нашей работы будет выше, и мы будем меньше терять зеленых насаждений», — добавил глава департамента.

Он отметил, что вопрос экономической целесообразности таких мер еще предстоит обсудить, так же, как и вопрос о вакцинации деревьев.

Взрослые деревья начали сажать в центре Москвы в прошлом году по программе благоустройства «Моя улица». В этом году на Садовом кольце и Тверской-Ямской улице появились более двух тысяч лип, кленов, берез, вязов, рябин, черемух, яблонь и дубов.

Киборгом в сфере медицины называется биологический организм, содержащий механические или электронные компонент.