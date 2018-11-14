Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москве появятся очаги туманов

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

На протяжении рабочей недели в столичном регионе ожидается облачная погода с очагами туманов, сильных осадков и ветра не будет. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра погоды «Фобос».

«Практически всю рабочую неделю над столичным регионом в атмосфере будут господствовать достаточно влажные и относительно теплые воздушные массы. В такой ситуации погода будет преимущественно облачной с неустойчивыми прояснениями, местами будут возможны небольшие осадки, в ночные и утренние часы — очаги туманов и гололедица», — уточнили в центре.

По ночам температура воздуха составит минус 2-4 градуса (по области до минус 6), днем около 0, плюс 1.

Атмосферное давление останется повышенным. «Атмосферное давление практически в течение все недели будет немного выше нормальных значений. А каких-то экстремальных катаклизмов в виде штормовых ветров и сильных осадков мы не ожидаем», — заключили синоптики.

Читайте также
Самое читаемое
«Людей унижают и игнорируют каждый день»
Он превратил сливную решетку напротив Кремля в манифест против пыток
15 ноября
«Советскому человеку нужно было сделать пространство пустым»
Чего добивались сталинские архитекторы и причем тут восточный базар
14 ноября
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
Художница раздела москвичей и многое о них узнала
17 ноября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter