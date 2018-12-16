В Москве предложили увеличить штраф за неоплату парковки

Власти Москвы внесли проект, который предполагает увеличение штрафа за неоплату парковки в два раза. Документ опубликован на сайте городской Думы.

Авторы проекта решили, что нынешний штраф, который составляет 2,5 тысячи рублей, «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности».

Как уточняет «Коммерсантъ», проект был внесен на рассмотрение «в первоочередном порядке». Газета уточняет, что подобная формулировка обычно означает ускоренное принятие документа.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тысяче столичных улиц, всего обустроено свыше 71 тысячи парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца до 200 рублей на самых востребованных участках в границах Садового кольца и в районе «Москвы-Сити». В начале декабря стало известно, что почти на 2 процентах улиц Москвы будет установлен максимальный тариф за пользование платными парковками — 380 рублей за час придется платить водителям на улицах в районе «Москвы-Сити», Тверской, Арбата, Патриарших прудов, а также на Неглинной, в Романовом переулке и ряде других. В указанных местах парковка будет платной даже по воскресеньям.