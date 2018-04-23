В Москве прибавилось снежных обезьян

В Московском зоопарке родился детеныш японской макаки, сообщается на сайте мэрии. Этот вид обитает на севере Японии, где четыре месяца в году лежит снег, поэтому макак называют также снежными обезьянами.

Мать детеныша — самка по имени Черешенка, их можно увидеть на старой территории зоосада возле пешеходного моста.

«Каждое утро Черешенка заботливо осматривает малыша, чистит его шерстку. Сородичи проявляют интерес к детенышу, время от времени подходят поближе, чтобы посмотреть на него, легонько прикоснуться. При этом сам детеныш ни на минуту не выпускает из ручек мамину шерсть. Такая прочная связь будет сохраняться около года, пока он с молочного кормления полностью не перейдет к взрослой пище и не станет самостоятельным», — рассказал генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Семейство макак, обитающих в московском зверинце, насчитывает девять особей, возглавляет стаю самец по кличке Апельсин. Он следит, чтобы сородичи не нарушали иерархию, а также решает обезьяньи споры: если молодые животные конфликтуют, Апельсин разнимает их, активно жестикулируя и издавая устрашающие звуки.