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В Москве прибавилось сурикатов

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Три детеныша суриката появились в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада, передает агентство «Москва».

На данный момент животным уже 1,5 месяца. Из-за прохладной погоды животных содержат во внутреннем вольере. «Маленькие сурикаты уже активно общаются со своими сородичами, неутомимо носятся по вольеру и время от времени ныряют в песок», — рассказали сотрудники зоопарка.

Там добавили, что первые две недели своей жизни сурикаты проводят в теплой норе, и только после того, как у них откроются глаза, мать выводит их наружу и позволяет другим членам группы обнюхать и осмотреть детенышей. Детенышей сурикатов уже нельзя отличить от взрослых, так как они подросли, полностью освоились и заняли свое место в иерархии группы.

Сурикат — вид млекопитающих из семейства мангустовых. Распространен в Южной Африке. В Московском зоопарке сурикаты появились в 2009 году. За прошедшие годы сотрудникам удалось создать оптимальные условия для содержания этих уникальных хищников и добиться того, чтобы они регулярно размножались.

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