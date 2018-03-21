В Москве приготовились к паводкам

Все городские службы Москвы готовы встретить весенний паводок и перейти на усиленный режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

«На случай возникновения скоплений воды подготовлено 111 единиц откачивающих средств малой механизации общей производительностью порядка 18,1 тысячи кубометров в час и 74 единицы откачивающей техники общей производительностью более 100,7 тысячи кубометров в час», — пояснил он. На круглосуточное дежурство готовы будут заступить более 1200 специалистов.

По данным спасателей, сильного разлития рек этой весной не ожидается. «Вскрытие реки Москвы началось со второй и завершилось в третьей декаде марта, внутренние водоемы вскрылись ото льда в первой половине апреля», — говорил начальник городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян