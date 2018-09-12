В Москве пройдут осенние посадки

Осенний этап акции «Миллион деревьев» стартует в Москве 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство «Москва».

В рамках акции высадят более 158 тысяч кустарников и девяти тысяч деревьев. Около 130 тысяч насаждений появятся во дворах, по подпрограмме «Лунка в лунку» посадят 30,2 тысячи деревьев и кустарников. На территориях социальных объектов высадят около семи тысяч кустов, а также восстановят деревья, которые повредились из-за аномальной погоды.

Осенью 2017 года в Москве планировали высадить около 400 тысяч кустарников и деревьев.Из них около 27 тысяч деревьев появились взамен тех, которые повалил ураган, обрушившийся на столичный регион 29 мая прошлого года.

Акция «Миллион деревьев» стартовала осенью 2013 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. В ее рамках жители могут озеленять собственные дворы, выбирать породный состав и места посадки деревьев и кустарников. Всего за время действия акции в городе высажено более двух миллионов деревьев и кустарников.