Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москве пройдут осенние посадки

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Осенний этап акции «Миллион деревьев» стартует в Москве 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство «Москва».

В рамках акции высадят более 158 тысяч кустарников и девяти тысяч деревьев. Около 130 тысяч насаждений появятся во дворах, по подпрограмме «Лунка в лунку» посадят 30,2 тысячи деревьев и кустарников. На территориях социальных объектов высадят около семи тысяч кустов, а также восстановят деревья, которые повредились из-за аномальной погоды.

Осенью 2017 года в Москве планировали высадить около 400 тысяч кустарников и деревьев.Из них около 27 тысяч деревьев появились взамен тех, которые повалил ураган, обрушившийся на столичный регион 29 мая прошлого года.

Акция «Миллион деревьев» стартовала осенью 2013 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. В ее рамках жители могут озеленять собственные дворы, выбирать породный состав и места посадки деревьев и кустарников. Всего за время действия акции в городе высажено более двух миллионов деревьев и кустарников.

Читайте также
Самое читаемое
«Сейчас на гребне — сквирт»
Как секс-игрушки изменили интимную жизнь горожан
11 сентября
«Такого еще никто не делал»
Как Евтушенко, Окуджава и Пастернак оказались на деревьях
14 сентября
«Счастливы до попы»
Москвичам раздадут по собаке. Как получить одну из них?
15 сентября
«Мы даем простые советы»
Она научила парижан экономить и спасать планету
13 сентября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter