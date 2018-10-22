В Москве произошел пожар на территории ЗИЛа

На территории бывшего завода ЗИЛ в Москве произошел пожар, передает в понедельник, 29 октября, корреспондент МОСЛЕНТЫ.

Как сообщает Telegram-канал Hue, возгорание произошло в комнате на 15-м этаже жилого комплекса «ЗИЛАРТ». По информации канала, в помещении находились газовые баллоны, однако огонь удалось потушить до того, как они взорвались.

Черный столб дыма, который поднимался над местом пожара, был виден из разных точек города.

Площадь территории бывшего автозавода имени Лихачева, подлежащая реновации, составляет примерно 470 гектаров. В общей сложности здесь планируется построить 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Численность населения нового района города составит около 30 тысяч человек. Предполагается, что полностью проект будет реализован к концу 2022 года.