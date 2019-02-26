Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москве прошел первый весенний снегопад

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В первый день календарной весны в Москве пошел сильный снегопад, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ. Ранее синоптики сообщали, что в некоторых районах города возможна метель.

В МЧС предупредили, что до конца дня в городе ожидается мокрый снег, переходящий в снег, отложение мокрого снега, метель, сильная гололедица, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Об этом говорится на сайте столичного управления ведомства в разделе оперативной информации.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — предупредили спасатели.

По прогнозам, в субботу, 2 марта, в столичном регионе будет морозно и солнечно, а в воскресенье потеплеет, но снова пойдет снег. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В начале следующей недели температура в городе может подняться до плюс восьми.

Читайте также
Самое читаемое
«Ушло время, когда татарская речь здесь звучала на улицах»
Они пришли в Москву давно, построили мечети и были повсюду
28 февраля
«Мы вполне циничны»
Как нескольким художникам удалось выбить для себя жилье и студии в хорошем районе
26 февраля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter