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В Москве проснулись белогрудые ежи

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С наступлением тепла из зимней спячки в Московском зоопарке вышли белогрудые ежи. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на генерального директора зоопарка Светлану Акулову.

«В Московском зоопарке медведи (бурый и гималайские) еще продолжают спать, а вот белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму», — рассказала она.

Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. Эти животные предпочитают лесные опушки, окраины полей, берега каналов и оврагов. «Также ежи без всяких опасений селятся неподалеку от жилища человека, их можно встретить в парках и на дачных участках», — добавила она.

В зоопарке этих ежей можно увидеть в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России».

С апреля обителей зоосада начнут переводить в летние вольеры. После зимнего перерыва посетители зоопарка смогут снова увидеть слоненка Филимона, а также детеныша дикдика (карликовой антилопы) и птенцов больших бакланов.

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