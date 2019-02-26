В Москве проснулись сурки

В Московском зоопарке из зимней спячки вышли степные сурки. Об этом во вторник, 5 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняют специалисты, две самки и один самец спали в утепленных сеном и сухой листвой норах с середины октября и за последующие пять месяцев спячки потеряли около трети своего веса.

«Проснувшимся голодным зверькам наши зоологи уже начали давать корм — салат и разнообразные овощи. Правда, пока небольшими порциями — суркам нужно время, чтобы восстановиться и вернуться к привычному режиму питания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что как только сурки наберут вес, они начнут резвиться, играть и готовиться к брачному периоду. Сотрудники зоопарка надеются, что в этом году зверьки смогут обзавестись потомством, так как за время своего пребывания в неволе они еще ни разу не образовывали пар.

Кроме того, зоологи готовятся выводить из спячки тушканчиков, ежей, тенреков, а также бурую медведицу и двух гималайских медведей.

В феврале сообщалось, что столичная оттепель разбудила енотов-полоскунов в Московском зоопарке. Специалисты считали, что зверьки в скором времени снова уснут, так как в Москве ожидалось похолодание. Еноты, как правило, чувствуют, что теплое время года еще не наступило, и потому возвращаются обратно в домики и засыпают.