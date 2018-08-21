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В Москве протестировали новую ветку метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин провел в пятницу технический пуск первого участка Некрасовской линии метро между станциями «Косино» и «Некрасовка». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам градоначальника, движение поездов на этом участке начнется в ближайшее время. «Открытие этой линии сделает город ближе для 800 тысяч человек. Первые поезда от Некрасовки до Косино пойдут уже через несколько месяцев», — уточнил он.

Некрасовская линия обозначена на схеме розовым цветом. Она пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино- Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. Планируется, что полностью ветка заработает в 2019 году.

В четверг, 30 августа, в столичном метро открылся новый участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью более 14 километров. Теперь пассажиры подземки смогут воспользоваться станциями «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

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