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В Москве расцвел ядовитый пухляк

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В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве расцвело ядовитое растение пухляк. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ботсада в Instagram.

«Волчеягодник, или волчье лыко, или волчья ягода, или пухляк, (Daphne mezereum) семейства волчниковых расцвел на Весеннем фестивале цветов в Аптекарском огороде», — говорится в сообщении.

Это растение с очень ароматными цветками, его цветки, плоды и листья ядовиты. «Милое народное поверие гласит: Кто ест волчажник, тот заболеет, так как в брюхе будет от ягоды расти куст», — напомнили в ботаническим саду.

В России пухляк растет преимущественно в лесах — на севере европейской части России и Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Дагестане.

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