В Москве разгонят облака ради футбольных фанатов

Перед футбольным матчем между сборными России и Бразилии, который пройдет в Москве 23 марта, начали разгонять облака. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в Минобороны.

Для того чтобы очистить небо над столицей, в воздух подняли военные самолеты.

По прогнозам синоптиков, в пятницу погоду в столичном регионе будет определять циклонический вихрь, спускающийся со стороны Скандинавии. В городе ожидается до плюс трех градусов тепла, возможны небольшие осадки, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Товарищеский матч между сборными пройдет на московском стадионе «Лужники» 23 марта. Встреча с бразильцами — одна из четырех оставшихся у россиян перед стартом домашнего чемпионата мира. Также подопечные Станислава Черчесова сыграют с Францией (27 марта), Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня).