В Москве рекордно потеплеет

К концу недели температура в Москве повысится до рекордных значений. Об этом во вторник, 29 января, сообщается на портале «Метеоновости».

По данным специалистов, теплый сектор циклона придет на юг Карелии из Финляндии и напрямую повлияет на погоду в столице. «Теплый и влажный воздух из Причерноморья проникнет в центральные области России», — говорится в сообщении.

Согласно предварительному прогнозу, уже в среду, 30 января, столбики термометров в городе поднимутся до плюс 2 градусов, а в четверг воздух может прогреться до 3 градусов тепла. Данные показатели приблизятся к максимумам этих чисел месяца. «Для 30 января максимум составляет плюс 3,0 градуса и наблюдался в 2016 году, для 31 января максимум — плюс 3,9 градуса, принадлежит тоже 2016 году», — пояснили синоптики, добавив, что за последние 70 лет январская оттепель наблюдалась уже восемнадцать раз.

Кроме того, в городе ожидаются осадки — сначала в виде снега и мокрого снега, а затем, вероятно, снега с дождем. Не исключено, что в результате месячная сумма осадков превысит 65 миллиметров, и январь этого года войдет в двадцатку самых снежных месяцев за последнее время.

Ранее сообщалось, что к концу рабочей недели в столичный регион может прийти ледяной дождь. Он наблюдается при наличии температурной инверсии, когда у поверхности земли находится холодный воздух, а над ним — слой более теплого воздуха с положительной температурой.