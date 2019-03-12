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В Москве рекордно потеплело

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Столбики термометров в столичном регионе поднялись до рекордных значений. Об этом сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, передает в понедельник, 18 марта, агентство «Москва».

По ее словам, на метеостанции ВДНХ в 15:00 была зафиксирована температура воздуха в плюс 7 градусов. «Сегодня самый теплый день с начала весны и с начала года в целом», — пояснила собеседница агентства.

Макарова подчеркнула, что предыдущий температурный максимум текущего года в столице был установлен 9 марта. Тогда воздух в городе прогрелся до 6,5 градуса тепла.

17 марта сообщалось, что с приходом атлантического циклона в столичном регионе началось потепление. По предварительным прогнозам, на новой неделе суточная температура воздуха превысит норму на несколько градусов и будет соответствовать середине апреля.

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