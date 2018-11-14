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В Москве решили разобраться с магами и экстрасенсами

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В Москве может быть создана профессиональная ассоциация экстрасенсов и реестр лжемагов. С соответствующей инициативой выступил председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев, передает во вторник, 20 ноября, агентство «Москва».

По мнению Палеева, необходимо помочь гражданам отличать «нормальных людей от жуликов»: «Мне кажется, что если у нас колдунов, магов, чародеев, парапсихологов много в Москве, надо создать уже ассоциацию квалифицированную, которая на просторах интернета в своих ресурсах будет давать оценку тем или иным действиям, публиковать. А дальше люди сами решат, идти к такому человеку или группе людей или не идти».

Также депутат предложил создать реестр магов-аферистов. Подобные меры позволят давать правовую оценку действиям колдунов, пояснил он.

В июле сотрудники полиции задержали участницу телевизионного шоу «Битвы экстрасенсов» по подозрению в мошенничестве. По словам жительницы подмосковной Балашихи, обратившейся в правоохранительные органы, она заплатила гадалке Сабине около 700 тысяч рублей, но «легче от гаданий ей не стало».

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