В Москве резко похолодает

Москвичей предупредили о резком падение атмосферного давления и первом снеге, сообщает «Вечерняя Москва».
На европейской части страны антициклон сменится циклоном. В столичный регион он принесет в среду, 24 октября, дождь и мокрый снег.
В середине недели давление понизится до 730 миллиметров ртутного столба. Однако рекорд может быть побит 25 октября — в этот день ожидается 727 миллиметров ртутного столба при абсолютном рекорде 730 миллиметров. К концу рабочей недели, 26 октября, атмосферное давление резко поднимется, а на выходных — приблизится к норме.