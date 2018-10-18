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В Москве резко похолодает

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Москвичей предупредили о резком падение атмосферного давления и первом снеге, сообщает «Вечерняя Москва».

На европейской части страны антициклон сменится циклоном. В столичный регион он принесет в среду, 24 октября, дождь и мокрый снег.

В середине недели давление понизится до 730 миллиметров ртутного столба. Однако рекорд может быть побит 25 октября — в этот день ожидается 727 миллиметров ртутного столба при абсолютном рекорде 730 миллиметров. К концу рабочей недели, 26 октября, атмосферное давление резко поднимется, а на выходных — приблизится к норме.

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