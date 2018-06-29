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В Москве сделали карту ДТП

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Появилась полная карта дорожно-транспортных происшествий в столице с 2015 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Проект посвящен проблеме дорожно-транспортных происшествий в России. Карта создана активистами, которые отслеживают данные из открытой базы ГИБДД. По их словам, качество дорожной инфраструктуры и городской среды приводит к большому количеству жертв на дорогах.

Активисты отмечают, что карта помогает экспертам, активистам, журналистам и обычным гражданам анализировать данные об авариях. «Все это может способствовать выявлению реальных причин ДТП, оценке инфраструктуры, а также выработке более качественных программ по повышению безопасности на дорогах», — пишут создатели сайта.

Карта разработана на общественные средства.

В июне Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве запустил в тестовом режиме велопатруль. Он сможет доехать до места аварии быстрее, чем дорожный патруль, и освободить проезжую часть. Кроме того, велосипедный патруль будет следить за состоянием дорожных знаков и светофоров и фиксировать нарушения ПДД.

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