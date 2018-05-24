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В Москве случился «деревопад»

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Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, в разных районах Москвы повалены десятки деревьев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сильным ветром повалены 108 деревьев», — рассказал собеседник агентства. В результате были повреждены 11 машин, а также кровля девяти жилых домов.

В среду, 30 мая, из-за сильного ветра и упавших деревьев в столице пострадали шесть человек, в том числе, два ребенка.

Кроме того, из-за падения дерева на контактную сеть было прервано движение двух маршрутов трамваев на набережной Академика Туполева в центре Москвы. Таким же образом была повреждена контактная сеть железнодорожной станции Тайнинская.

Посетителей столичных парков и зоопарка эвакуировали из-за ухудшившихся погодных условий.

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