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В Москве снова похолодает

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В начале следующей недели в Москве похолодает. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает агентство «Москва».

«Погода начнет меняться в начале новой недели. С приближением атмосферных фронтов циклона, который пройдет по северу Европейской России, станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди», — сообщили синоптики.

По их прогнозам, 13 и 14 августа в столичном регионе ночью похолодает до 9-14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25 градусов.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что жаркая погода вернется в столицу на выходных. В субботу, 11 августа, воздух в столице прогреется до 29 градусов.

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