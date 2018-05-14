В Москве создадут беспилотные автомобили

Беспилотные автомобили для производственных целей планируется создать в Москве в рамках трехлетнего соглашения между компанией «Рено Москва» и правительством города. Об этом сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов, передает РИАМО.

По словам чиновника, «Рено Москва» и правительство города заключили соглашение, по которому московские власти инвестируют в производство автомобилей около семи миллиардов рублей. Ожидается, что в течение трех лет количество выпущенных компанией машин увеличится на 20 процентов.

Кроме того, в рамках соглашения «Рено Москва» создаст беспилотные автомобили, которые могут использоваться на производстве. Ожидается, что готовую машину выпустят уже через два года.

Ранее сообщалось, что первый беспилотный трамвай протестируют в Москве осенью 2018 года. Как отметил генеральный директор компании «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур, в начале 2019 года компания планирует показать первый в России алюминиевый трамвай.