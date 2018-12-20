В Москве спасли примерзшего к столбу котенка

Сотрудники МЧС спасли котенка, который примерз хвостом к столбу в районе Марфино на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, в спасательную службу обратился очевидец, который рассказал, что на улице Комдива Орлова замерзает котенок. «Приехавшие на место сотрудники МЧС растопили лед и спасли животное», — уточнил источник.

Освобожденного котенка спасатели отдали заявителю.

Ранее в декабре жители столицы вызвали спасателей, чтобы помочь лебедю, замерзающему на Марьинских прудах. Однако когда сотрудники МЧС прибыли на место, оказалось, что птица уже улетела.