В Москве стало больше фламинго

Четыре птенца появились на свет у красных и розовых фламинго в Московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

На данный момент их можно увидеть на Большом пруду. Птенцы уже выбираются из гнезд и прогуливаются по вольеру, однако пока ведут себя робко. Взрослые фламинго тщательно ухаживают за ними. Ожидается, что в ближайшее время птенцов станет еще больше.

Обычно в кладке фламинго можно обнаружить от одного до двух крупных яиц. Родители — и самец, и самка — по очереди высиживают будущее потомство в течение месяца.

Птенцы фламинго появляются на свет с прямым клювом. Но спустя две-три недели он начинает изгибаться и приобретает характерную для этого вида форму. Сами птенцы покрыты сероватым пушком и совсем не похожи на взрослых птиц. Яркое оперение у них появляется только на третьем году жизни.

В июне в зоопарке появились на свет четыре детеныша восточносибирской рыси. Пока что рысята питаются исключительно материнским молоком. Через два месяца они начнут понемногу пробовать мясо, выходить наружу и осваиваться в вольере.