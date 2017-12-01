В Москве стало больше кабаков и аптек

Количество ресторанов, кафе и баров в Москве выросло на 7,3 процента за последний год. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГБУ «Аналитический центр».

В сообщении отмечается, что предприятий общественного питания стало больше на шесть процентов. Также увеличилось число общедоступных столовых, закусочных и столовых при учебных заведениях, организациях и промышленных предприятиях. По статистике, четыре из десяти столичных ресторанов находятся в Центральном административном округе.

По данным «Аналитического центра», количество аптек в столице увеличилось за год в два раза. Наибольшее их число приходится на Центральный, Южный и Юго-Восточный административные округа. А в Зеленограде, Западном и Северо-Восточном округах аптек меньше всего.

Ранее сообщалось, что на время новогодних праздников в местах массовых гуляний и парковых зонах столицы будет ограничена продажа алкогольной продукции. Однако на бары, рестораны и кафе, находящиеся на этих территориях, ограничения не распространяются.