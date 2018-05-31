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В Москве стало больше солнца

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Весенний сезон текущего года в Москве оказался на втором месте по числу солнечных часов за последние 100 лет. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Весна 2018 года в Москве отличилась большим количеством солнечных дней. По данным обсерватории МГУ, во все месяцы число часов солнечного сияния в городе значительно превышало норму», — отметили синоптики.

По их данным, за сезон в столице было 744 солнечных часа. Это превышает норму на 30 процентов. Солнечная погода в столичном регионе удерживалась благодаря частым северным антициклонам.

Самой солнечной весной считается сезон 2002 года — в столице насчитали 780 солнечных часов. Тогда причиной такой погоды также стали арктические антициклоны.

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