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В Москве стало еще больше бесплатного Wi-Fi

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Более 2,2 тысяч точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi появилось в Москве с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Городской интернет появился на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и в восьми парках. Также с начала года им можно воспользоваться на территории 88 культурных центров, в 84 библиотеках и во всех 13 кинотеатрах сети «Москино».

В частности, бесплатным городским интернетом теперь можно воспользоваться на улице Малая Дмитровка, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Триумфальной площади, территории возле станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская».

Кроме того, зону покрытия Wi-Fi увеличили в восьми парках. Всего там установили 106 точек доступа. В библиотеках установили 587 точек доступа. В культурных центрах и кинотеатрах интернет раздает 521 хот-спот.

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