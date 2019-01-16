В Москве стало меньше сирот

Жители российской столицы стали реже лишаться родительских прав и чаще усыновлять детей-сирот. Об этом в понедельник, 21 января, на своем официальном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, новая модель профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот дает положительный эффект. «Начиная с 2012 года детские дома в Москве стали стремительно пустеть. Вместо 4,3 тысячи человек в них сегодня живет менее 1,5 тысяч детишек. Проблема сиротства отступила, но пока еще полностью не снята», — пояснил он.

По словам Собянина, в рамках программы в городе появились центры содействия семейному воспитанию, где горожане могут проходить обучение в школе приемных родителей. Кроме того, сообщается, что более чем в два раза увеличены суммы выплат на содержание детей в замещающих семьях. Также для семей, взявших на воспитание пять и более детей-инвалидов, появилась возможность получить квартиру.

«В прошлом году число печальных случаев лишения родительских прав сократилось в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Только за 2018 год больше 350 детей не попали в детский дом, а остались жить в своих семьях. А 56 детей были возвращены из детских домов в родную семью», — отметил мэр столицы, добавив, что всего за минувший год в Москве на воспитание в семьи было передано около 1,36 тысячи детей.