В Москве станет горячо и ветрено

Жаркая погода с температурой до плюс 31 градуса и сильные порывы ветра ожидаются в Москве в пятницу, 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице, передает агентство «Москва».

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в течение дня в столице ожидается переменная облачность, а также порывы юго-западного и южного ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 31 градуса тепла, ночью опустится до 18 градусов. Во второй половине дня на северо-западе области возможен кратковременный дождь и гроза.

Из-за грозы и сильного ветра в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС призвали горожан быть осторожными и внимательными.