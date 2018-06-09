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В Москве станет горячо и ветрено

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Жаркая погода с температурой до плюс 31 градуса и сильные порывы ветра ожидаются в Москве в пятницу, 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице, передает агентство «Москва».

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в течение дня в столице ожидается переменная облачность, а также порывы юго-западного и южного ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 31 градуса тепла, ночью опустится до 18 градусов. Во второй половине дня на северо-западе области возможен кратковременный дождь и гроза.

Из-за грозы и сильного ветра в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС призвали горожан быть осторожными и внимательными.

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