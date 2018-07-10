В Москве станет влажно

К ближайшим выходным, 21 и 22 июля, в Москве может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«В столице в течение всей недели сохранится по-летнему неустойчивая погода. Максимальная температура в Москве в ближайшие дни будет в пределах плюс 26-28 градусов», — сообщили синоптики.

По их прогнозам, самым дождливым днем будет вторник, 17 июля: ожидается до 14 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что начиная с середины недели температура в городе снизится до 23-26 градусов. По области ожидается от 21 до 26 градусов тепла.