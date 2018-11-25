Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москве ударили рекордные морозы

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Москве зафиксировали самую низкую температуру с начала зимнего сезона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«На основной столичной метеостанции, по которой ведется летопись московской погоды, температура составила минус 15,1 градуса», — уточнил собеседник агентства, отметив, что похолодание связано с приходом антициклона.

По его словам, в центре города столбики термометров опускались до отметки минус 10,2 градуса, а в Новой Москве — до минус 20,2 градуса. В Подмосковье холоднее всего минувшей ночью было в Черустях — там температура составила 22,2 градуса ниже нуля.

Как отметил синоптик, предыдущий температурный рекорд — минус 13,4 градуса — был зафиксирован в столице сутками ранее.

Ранее синоптики пообещали, что нынешний декабрь в Москве станет холоднее предыдущих.

Читайте также
Самое читаемое
«Россия находится в парадоксальной ситуации»
Он посмотрел со стороны на Россию и понял многое
25 ноября
Город маленьких людей
Зачем уличный художник населил Москву крошечными горожанами
29 ноября
Канатка для поцелуев
Романтическое прошлое первой канатной дороги Москвы
27 ноября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter