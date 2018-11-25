В Москве ударили рекордные морозы

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Москве зафиксировали самую низкую температуру с начала зимнего сезона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«На основной столичной метеостанции, по которой ведется летопись московской погоды, температура составила минус 15,1 градуса», — уточнил собеседник агентства, отметив, что похолодание связано с приходом антициклона.

По его словам, в центре города столбики термометров опускались до отметки минус 10,2 градуса, а в Новой Москве — до минус 20,2 градуса. В Подмосковье холоднее всего минувшей ночью было в Черустях — там температура составила 22,2 градуса ниже нуля.

Как отметил синоптик, предыдущий температурный рекорд — минус 13,4 градуса — был зафиксирован в столице сутками ранее.

Ранее синоптики пообещали, что нынешний декабрь в Москве станет холоднее предыдущих.