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В Москве ударят 20-градусные морозы

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В российской столице на грядущих выходных ожидается серьезное похолодание. Об этом в среду, 12 декабря, агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

Температура воздуха в Москве понизится уже в ночь со среды на четверг и составит до 2 градусов мороза. «В выходные днем в столице и области порядка 10 градусов, а далее — с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник, с понедельника на вторник, в начале следующей недели — температура будет по ночам понижаться до минус 20, а где-то по области даже ниже. Сильные морозы ударят», — рассказали синоптики.

Ранее сообщалось о том, что 12 декабря станет последним «спокойным» днем в столичном регионе: на город надвигается полномасштабная зима со снегом и морозами.

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