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В Москве уничтожили миллионы кубометров снега

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В Москве с начала зимы утилизировано около 10,5 миллиона кубометров снега. Об этом в среду, 16 января, сообщает официальный портал столичного правительства со ссылкой на вице-мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

За последние сутки прирост снега составил до трех сантиметров. В уборке города задействованы почти 60 тысяч рабочих и около 7,8 тысячи единиц различной техники, сказал Бирюков.

По словам вице-мэра, коммунальные службы продолжают очищать столицу от выпавшего за последние два дня снега, за сутки на снегосплавных пунктах утилизировали около 325 тысяч кубометров.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в четверг, 17 января, москвичей ждет метель.

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