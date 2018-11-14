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В Москве уснули жуки

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Из-за похолодания в столице бабочки, жуки и другие насекомые впали в спячку. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главного специалиста ГПБУ «Мосприрода» Валентина Волкова.

«В основном, конечно, все насекомые попрятались. Но некоторые, которые не спят, не впали в анабиоз или зарылись, продолжают свою деятельность под покровом земли или под корой деревьев. Как правило, насекомые засыпают при температуре около нуля градусов. Жуки закапываются, а бабочки впадают в анабиоз», — уточнил он.

Волков добавил, что некоторые насекомые продолжают активную жизнь и зимой. Например, рыжие муравьи, которые спускаются под землю на глубину до метра, где перекладывают своих куколок.

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