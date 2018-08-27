В Москве установилось аномальное тепло

До конца рабочей недели в столичном регионе продержится комфортная погода, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра «Фобос».

«Наступившая неделя обещает быть погожей, без существенных осадков. Температурный режим существенно выше нормы, примерно на 4 градуса выше средних многолетних значений», — уточнили специалисты.

По их данным, по ночам будет достаточно прохладно, а в дневные часы воздух может прогреться до 26 градусов. «По ночам воздух будет остывать до 9-14 градусов, ну а в дневные часы преобладающий фон температур плюс 21-26 градусов», — добавили в центре.