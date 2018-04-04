В Москве в начале апреля наступила середина мая

В понедельник, 9 апреля, воздух в центре столицы прогрелся почти до 19 градусов тепла. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в 15.00 на базовой московской метеостанции ВВЦ воздух прогрелся до 18 градусов тепла, в Тушино — до 18,3 градусов, а на Балчуге — до 18,7 градусов.

«Такие температурные показатели на семь-восемь градусов выше положенного по статистике и точь-в-точь соответствуют климатическим показателям середины мая», — говорится в сообщении.

Ожидается, что 10 апреля столбики термометров поднимутся еще выше — до 20 градусов тепла. «Только вечером и в ночь на среду скажется влияние и прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливневыми осадками, порывистым ветром и стремительным вторжением полярного воздуха», — заключили синоптики.

Ранее сообщалось, что вечером 10 апреля температура резко понизится до плюс двух-четырех градусов, по области от нуля до плюс пяти градусов. Ожидаются непродолжительные ливни и порывистый ветер до 10 метров в секунду.