В Москве вернутся к массовым посадкам

В текущем году в Москве планируется высадить порядка 330 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

«В том числе пройдет старт новой акции по озеленению, которая называется Наше дерево . В рамках мероприятия родителям новорожденных москвичей будет предложено место для высадки своего родового, семейного дерева», — рассказал он.

Последняя перед морозами волна посадок закончилась в декабре 2018 года, когда на Лесной улице и в ее окрестностях высадили 129 деревьев. Растения подбирались с учетом морозо- и ветроустойчивости и адаптации к условиям мегаполиса.

Акция «Миллион деревьев» стартовала в 2013 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина и в настоящий момент является крупнейшей программой озеленения в городе.