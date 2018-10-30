В Москве воссоздали парад 1941 года

На Красной площади в Москве прошел торжественный марш, приуроченный к 77-й годовщине военного парада 1941 года. Его участниками стали около пяти тысяч человек, сообщается в среду, 7 ноября, на сайте мэра и правительства города.

Марш начался в центре столицы в 10:00. По Красной площади прошли военнослужащие Минобороны России в составе исторических рот, кавалерийская группа Президентского полка ФСО России, воспитанники Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, а также сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона. Кроме того, участие в шествии приняли члены военно-исторических клубов.

Посмотреть на парад пришли около семи тысяч зрителей, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, участники парада 1941 года и Парада Победы 1945 года.

«77 лет — срок не малый, но память о битве за Москву не померкла. Я уверен, что наши потомки, как и мы, будут вспоминать о подвигах героев и о миллионах простых, казалось бы, совсем не героических людей, которые отстояли Москву осенью 1941 года», — заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая перед собравшимися.

По окончании парада на площади заработал музей под открытым небом, где москвичи могут увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что выставка будет работать до 17:00 по московскому времени.

Парад 1941 года был приурочен к 24-й годовщине Октябрьской революции. Кроме того, власти таким образом хотели поднять моральный дух солдат. Он продлился всего полчаса, и его участники с Красной площади сразу отправлялись на фронт: тогда войска Гитлера стояли всего в нескольких десятков километров от Москвы.